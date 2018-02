Brasiliense promete atacar o Bahia O time do Brasiliense terá uma formação mais ofensiva na partida contra o Bahia, sábado, às 16 horas, na Fonte Nova. Em lugar dos tradicionais cinco meia-armadores empregados no esquema 4-5-1, e que têm a função de atacar e também dar cobertura à linha de defensores, o técnico Edinho deverá escalar dois atacantes e jogar no 4-4-2. Pelo menos essa é uma das intenções do treinador que definirá a escalação nesta quinta-feira. "Nosso primeiro objetivo na competição foi alcançado", disse Edinho referindo-se à conquista da inédita vaga na Série A, em 2005. "Mas agora nós pretendemos garantir o título da Série B se possível com uma vitória", disse. O treinador retornou nesta terça-feira de São Paulo e comandou o coletivo à tarde no Boca do Jacaré. Edinho também explicou que a mudança se deve menos às combinações de resultados - onde o Brasiliense poderá até perder o jogo para ser campeão - e mais às exigências de ordem tática que estão sendo influenciadas pelos desfalques, assim como pela oportunidade que pretende dar a jogadores que passaram parte da competição no banco. "Perdemos o Iranildo, o Deda e o Rogério Souza (suspensos) e ainda tem outros problemas de ordem contratual a serem superados", disse o treinador. Ele lembrou que vários jogadores do Brasiliense terão seus contratos encerrados no final da semana, que podem ou não renovar com o Jacaré.