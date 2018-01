Brasiliense promete surpreender Com somente um ano e oito meses de fundação, o Brasiliense conquistou o título da Segunda Divisão do Campeonato do Distrito Federal, em 2000, e o vice-campeonato da Primeira Divisão de 2001, além de fazer a melhor campanha da primeira fase do Brasileiro da Série C, ano passado, competições sem expressão comparadas à Copa do Brasil. Seu atual elenco é formado por jogadores desconhecidos e um técnico jovem, Péricles Chamusca, de 36 anos. Esta equipe poderia assustar o poderoso Corinthians? A resposta é sim. E engana quem pensa que o Brasiliense será só um sparring para o Alvinegro no Morumbi. Apesar de jovem, a média de idade é de 25 anos, o clube conta com atletas experientes, que já defenderam clubes fora do País. O zagueiro Thiago é um dos mais experientes. Formado nas categorias de base do São Paulo, clube pelo qual atuou por 6 anos, ele se profissionalizou em 94, sobre o comando de Telê Santana e já atuou no Werder Bremen. Outro ?internacional? do time é o veterano meia Gil Baiano, de 31 anos, que já atuou nos Emirados Árabes, defendendo o Al Jazira. Maurício, Emerson, Cris e Gil também já atuaram fora do País. Gil Baiano não acha que uma vitória sobre o Corinthians seja impossível. Ele já foi campeão gaúcho pelo Caxias, sobre o Grêmio. "Temos totais chances de consolidar esta condição de zebra", disse, sobre a possível conquista da Copa do Brasil. Acidente - Quando defendia o Vitória da Bahia, Gil Baiano foi ensinar Vampeta a dirigir e quase se deu mal. "Não caímos num precipício por milagre."