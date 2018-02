Brasiliense quebra jejum de vitórias O Brasiliense enfim conseguiu voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Após sete derrotas na competição, bateu o Juventude por 1 a 0, neste sábado à tarde, no Estádio Boca do Jacaré. Com isso, o time chega a 32 pontos, mas continua na zona de rebaixamento da classificação do Campeonato Brasileiro. O salvador foi o meia Marcelinho Carioca, autor do gol da vitória, que mantém a esperança de que o time do Distrito Federal vai se salvar. "Só depende de nós", disse ele. "Estamos numa posição que não condiz com a nossa condição técnica, temos muitas qualidades e vamos lutar", avisou o jogador, que marcou seu nono gol na competição. No jogo deste sábado, e no primeiro tempo, o Brasiliense pareceu mais à vontade ao jogar no esquema 4-4-2, e a zaga mais segura com o retorno do goleiro Eduardo. As melhores oportunidades de ataque foram de Marcelinho Carioca, que arriscou um gol de cobertura, aos 14 minutos, com a bola passando raspando a trave. Aos 29 minutos, em cobrança de escanteio, o meia tentou o gol olímpico, mas a bola foi para fora. Foi só na etapa final que ele conseguiu desencatar. Logo aos 8 minutos, Marcelinho Carioca acertou o chute pela esquerda e fez 1 a 0. Tucho, do Juventude, ainda acertou duas vezes o travessão de Eduardo, aos 16 e aos 24 minutos, mas sua equipe não teve sucesso e acumula mais uma derrota.