Brasiliense quer melhorar saldo de gols Mesmo jogando com quatro meias, o Brasiliense vai partir para o ataque contra o Avaí, sábado, no Distrito Federal. O time quer, além de vencer, aumentar o saldo de gols no quadrangular final da Série B do Brasileiro - esse critério pode ser decisivo numa provável empate entre os clubes (marcou 2 e levou 3 até agora). "O nosso time mantém o sonho de conquistar uma das vagas na Série A", disse o técnico Edinho, lembrando que o Brasiliense ocupa a lanterna do quadrangular final. "Nós respeitamos o adversário mas, jogando em casa, vamos lutar pela vitória e a classificação", afirmou o meia Iranildo.