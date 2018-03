Brasiliense quer tirar pontos do Ituano Após a conquista inédita de campeão do DF, o time do Brasiliense que amanhã enfrenta o Ituano, às 16 horas no estádio Novelli Júnior, tem a pretensão de iniciar uma nova fase em sua história: ser reconhecido como potencial candidato ao título da Série B deste ano. Para isso, Mauro Fernandes armou uma equipe ofensiva. "O jogo é difícil, o Ituano está bem armado mas vamos entrar em campo com espírito de campeão", disse o treinador. O jogo terá arbitragem de José Fermo (ES). Mauro Fernandes também confirmou a formação do time em 4-4-2 onde pretende explorar as jogadas aéreas, uma das mais ofensivas da equipe, que resultaram em 35% dos 46 gols feitos pela equipe nos últimos 22 jogos. A única dúvida está na formação da dupla de ataque, com Igor ou Tiano jogando ao lado do grandalhão Creedence, de 1m84 de altura.