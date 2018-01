Brasiliense recebe o Fortaleza no DF Desesperado para fugir da zona de risco de rebaixamento, o Brasiliense recebe neste domingo, às 16h, em Taguatinga, o Fortaleza, uma das surpresas desse Campeonato Brasileiro. Enquanto a diretoria vai ao mercado e traz uma série de reforços ? cinco jogadores foram contratados durante a semana ?, o técnico Joel Santana quebra a cabeça para escalar o time. Mais uma vez, Joel terá desfalques importantes: Iranildo, Alex Oliveira e Oséas. O meia fica de fora pelo terceiro jogo consecutivo por causa da lesão na virilha direita. Alex tem uma contratura na coxa direita e o atacante não se recuperou de uma torção no pé. Para a vaga de Iranildo, o Brasiliense contará com o retorno de Marcelinho Carioca, que não jogou contra o Fluminense por se apresentar com atraso na concentração da equipe, no Rio. Tiano entra na vaga de Alex Oliveira e Igor ocupará o lugar de Oséas. Do lado do Fortaleza, o técnico Hélio dos Anjos terá força máxima. Hernani e Mazinho Lima treinaram normalmente durante a semana e deverão ser aproveitados. Na frente, Fumagalli jogará ao lado de Rinaldo, apesar de dores no tornozelo. O péssimo retrospecto em jogos fora de casa preocupa o treinador. Se no estádio Castelão, o Fortaleza tem um ótimo desempenho ? nove vitórias, um empate e só duas derrotas ?, fora o time não vence há seis partidas. Por isso, Hélio dos Anjos exige uma maior aplicação dos atacantes. Mas o Brasiliense assusta. "É um time que usufrui das condições climáticas. Jogar em Brasília, às 16 horas, é complicado. Contra o Palmeiras, eles sobraram no aspecto físico em função disso", ressaltou.