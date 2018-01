Brasiliense sai na frente no 1º tempo O Brasiliense saiu na frente ao final do primeiro tempo da decisão da Copa do Brasil contra o Corinthians, nesta quarta-feira, no estádio Serejão, com um gol de Wellington Dias, em cobrança de falta, aos 42 minutos da partida. Se permanecer este resultado, o time de Brasília fica com o título inédito da Copa do Brasil. O Corinthians joga pelo empate por ter vencido o primeiro jogo, no Morumbi, por 2 a 1.