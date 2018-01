Brasiliense se despede com desfalques Já rebaixado, o Brasiliense visita a Ponte Preta com vários desfalques e com o intuito de não acabar o Brasileiro na última colocação. O time do técnico Márcio Bittencourt, na 22ª posição, com 41 pontos, precisa vencer a Ponte e torcer contra o Paysandu, que recebe o Flamengo para não segurar a lanterna. Depois da derrota para o Figueirense, por 2 a 0, na última rodada, três jogadores foram dispensados do elenco: o lateral André Luiz, o goleiro Eduardo e o zagueiro Dema. Além disso, o Brasiliense não contará no jogo de hoje com Iranildo, suspenso. A novidade no time estará na zaga. Tiago, ex-Atlético-PR fará sua estréia com a camisa do time logo no último jogo. O jogador chegou ao clube em setembro, mas ainda não teve oportunidade de jogar.