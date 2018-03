Brasiliense será julgado nesta 5ª O Brasiliense pode ser até excluído do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira, em sessão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que começa às 16 horas, no centro do Rio de Janeiro. O clube será julgado com base nos Artigos 197 e 231 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Se for condenado pelo 231, dará adeus à competição e ainda terá de pagar multa entre R$ 50 mil e R$ 500 mil. O clube se beneficiou de uma liminar na justiça comum para cobrar ingressos no jogo de estréia do Brasileiro, contra o Vasco, dia 24 de abril. Estava impedido de fazer isso por decisão da justiça desportiva, em razão de distúrbios ocorridos em 2004, durante partida contra o Fortaleza, pela Série B do Brasileiro, realizada no Distrito Federal. O julgamento foi marcado a partir de duas queixas: uma do Vasco, pela impugnação da partida. O clube carioca quer os três pontos do empate (2 a 2) com o Brasiliense. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) também se manifestou sobre o assunto ao enviar ofício ao STJD considerando como "grave" o delito cometido pelo Brasiliense. Se for excluído do Brasileiro, o clube será rebaixado automaticamente à Série B. O Artigo 197 do CBJD pune com multa de R$ 5 mil a R$ 50 mil a agremiação que "deixar de cumprir ato ou decisão de entidade de administração do desporto a que estiver filiada ou vinculada, dificultar o cumprimento ou deixar de colaborar com as autoridades desportivas na apuração de irregularidades ou infrações disciplinares ocorridas em sua praça de desporto, sede ou dependência." Já o Artigo 231 aplica sanção de "exclusão do campeonato ou torneio que estiver disputando" a quem "pleitear antes de esgotadas todas as instâncias da justiça desportiva, matéria referente à disciplina e competições perante o Poder Judiciário, ou beneficiar-se de medidas obtidas pelos mesmos meios por terceiro."