Brasiliense sofre com os desfalques Desfalcado dos meias Marcelinho Carioca e Iranildo, além do atacante Oséas, o time do Brasiliense enfrenta o Atlético-MG nesta quarta-feira, às 16 horas, no estádio Boca de Jacaré, em Taguatinga (DF). Com 28 pontos, o time do Distrito Federal está em 17º lugar no Campeonato Brasileiro e luta para não entrar na zona de rebaixamento. Outros desfalques do técnico Joel Santana são o lateral-direito Dida e o zagueiro André Turatto, ambos suspensos. Moura e Jairo, respectivamente, entram em seus lugares. Para substituir Iranildo, o escolhido foi Tiano, enquanto Igor ocupa o lugar de Oséas e Alex Oliveira segue na vaga de Marcelinho Carioca.