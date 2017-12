Brasiliense sonha com a elite Após dois anos disputando a Segundona e cinco anos desde a sua criação em 1o. de agosto de 1999, o Brasiliense vive o sonho de subir para a elite do futebol brasileiro. Para conquistar a vaga, o time emergente está sendo treinado e armado em 4-4-2 por Edinho. Conhecido como Jacaré por sua torcida "febre amarela", o Brasiliense conta com a experiência do meia Iranildo (ex-Botafogo) e dos gols do atacante Val Baiano, artilheiro da equipe com 11 gols para alcançar seu projeto. Bancado pelo empresário Luis Estevão de Oliveira Neto, o time foi campeão da Série C e vice-campeão da Copa do Brasil, em 2002. Na fase de classificação, o time de Brasília venceu 13 vezes, empatou sete e perdeu três partidas. Arriscou a troca do técnico Mauro Fernandes por Edinho nas últimas rodadas, e terminou em primeiro lugar com 46 pontos ganhos. Já no Grupo A da semifinal venceu duas vezes, perdeu dois jogos e empatou outros dois. Fez seis gols, sofreu seis gols e terminou em 2o. lugar com saldo zero de gols.