Brasiliense teme desespero do rival Contra um rival desesperado, o Brasiliense sabe que não pode bobear no jogo desta sexta-feira, sob o risco de ver ameaçada a classificação para o quadrangular final da Série B do Brasileiro. O adversário é o Santa Cruz, lanterna do grupo B, em confronto marcado para o estádio do Arruda, às 20h30. Com três pontos ganhos, o Brasiliense não quer deixar Palmeiras e Sport (que se enfrentam sábado) abriram vantagem. Por isso, precisa da vitória, mesmo fora de casa. O problema é que o Santa Cruz ainda não marcou pontos e joga sua última chance de classificação. "Nós vamos encarar um adversário difícil, que está em situação delicada mas joga em sua casa", avisou o técnico do Brasiliense, Vagner Benazzi. Ele terá três desfalques: o meia Iranildo e os zagueiros Batata e Leonardo, todos suspensos. Luiz Fernando, Jairo e Gilson, respectivamente, entram em seus lugares. As boas notícias foram que o meia Paulo Isidoro, que estava gripado, e o atacante Jajá, que tinha sofrido uma contusão, estão recuperados e poderão jogar nesta sexta-feira.