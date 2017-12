Brasiliense tenta a reabilitação Ameaçado pela proximidade à zona de rebaixamento, o time do Brasiliense (17º colocado com 19 pontos ganhos) tenta a reabilitação no Campeonato Brasileiro neste domingo, às 18h10, diante do Internacional. O jogo será disputado no Boca de Jacaré. Mas, jogar em casa ainda não se mostrou uma vantagem para o time que enche o estádio e empolga a torcida, mas aproveitou 43,75% dos 24 pontos disputados em casa. Para esse jogo o técnico Joel Santana faz duas alterações na equipe. Muda o meio-campo com a saída de Deda (suspenso) e possível substituição pelo volante Róbston ou pelo meia Alex Oliveira. No ataque Oséas, que sentiu dores no tornozelo, dará lugar a Agnaldo. Iranildo, ainda em crise com Joel Santana devido às substituições nos últimos jogos, está mantido e jogará na criação ao lado de Marcelinho Carioca, que vive uma boa fase e é a melhor notícia do Brasiliense. A equipe está pressionada pela zona de rebaixamento, após oito derrotas e saldo de sete gols negativos.