Brasiliense tenta acertar a pontaria Sem marcar gols há nove partidas os atacantes Sérgio Alves, Val Baiano e Creedence, do Brasiliense, acabam de se transformar na mais recente crise do time, que caiu da vice-liderança para a lanterna do quadrangular da Série B, por falta de gols. "A bola não está entrando", defende-se Val Baiano, autor de 11 gols na competição, mas que foi sacado do time por falhas nas finalizações. "Para piorar, machuquei", comenta Sérgio Alves, contundido no joelho direito após pisar num buraco durante o jogo com o Fortaleza. "Vai dar tudo certo", acredita Creedence, que perdeu duas boas chances de marcar na derrota para o Avaí (1x0), sábado em Florianópolis. "A culpa não é só da camisa 9", diz o técnico Edinho. "O Creedence, por exemplo, está em forma mas não tem feito gols", diz ele. Em qualquer situação, Edinho revelou que o jejum de gols dos atacantes do Brasiliense pode continuar para as próximas rodadas. É que ele pretende, para o jogo de sábado às 16 horas, no Distrito Federal, contra o Avaí, manter o esquema com quatro meias: Igor, Fabrício, Iranildo e Leandro Tavares. "A camisa 9 não é o problema pois as oportunidades de marcar gols é para todos os jogadores do time", afirmou Edinho. "Mas eu gosto de jogar com os meias porque se mantém a equipe protegida, equilibrada, a defesa não sofre desgastes enquanto o time não abre mão da parte ofensiva", explicou. Nos últimos 10 jogos os meia-armadores, comandados por Iranildo, criaram, chutaram a gol e marcaram nove gols. Mas, contra o Avaí, além da revanche o Brasiliense precisa ganhar em casa para deixar a lanterna e reagir no quadrangular final da Série B. "Nós estamos motivados e vamos mostrar nosso potencial", diz Iranildo.