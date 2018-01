Brasiliense tenta acertar o ataque Depois da boa performance no empate com o São Paulo, por 3 a 3, na quarta-feira, o Brasiliense tenta melhorar o aproveitamento de seu ataque no jogo deste sábado, contra o Botafogo, no Rio. Com 16 pontos, a equipe do Distrito Federal está na 15ª posição do Campeonato Brasileiro e marcou apenas 18 gols até agora, sendo que já sofreu 24. "Precisamos acabar com o saldo negativo", avisou o meia-atacante Iranildo. Para isso, o técnico Joel Santana irá contar com a volta do atacante Oséas, que cumpriu suspensão e entra no lugar de Agnaldo. Outro que retorna após cumprir suspensão é o volante Pituca, que irá substituir Róbston.