Brasiliense tenta manter elenco Depois de perder o título da Copa do Brasil para o Corinthians na quarta-feira, o Brasiliense já planeja sua atuação nos três torneios que disputará até o fim do ano: o do Distrito Federal, a Copa Pan-Americana (que substitui a Mercosul) e o Brasileiro. A idéia é não mexer no time que conseguiu a façanha de chegar à final de um dos principais campeonatos do País antes mesmo de completar dois anos de existência. "Não há nenhum motivo para que a equipe não seja mantida", disse hoje o presidente do Brasiliense, senador cassado Luiz Estevão. Segundo ele, o atacante Wellington Dias, principal destaque da equipe, tem recebido propostas de outros clubes. Mas a idéia é mantê-lo no grupo. "O contrato dele vai até 2005", informou o supervisor de futebol, Roberval Teixeira. Na próxima quarta-feira, o Brasiliense estréia no campeonato do DF. O objetivo é desbancar a supremacia do Gama, campeão das últimas edições. Mas Estevão já pensa na Copa Pan-Americana, que começa em agosto. Pela primeira, o time disputará jogos no exterior - a participação na Pan-Americana será possível graças ao vice obtido na Copa do Brasil. No segundo semestre virá também o Brasileiro, em que o Brasiliense disputa a terceira divisão. Mas depois do bom desempenho na Copa do Brasil, Teixeira torce por um convite para a primeira divisão. "Isso já ocorreu antes com outros clubes", disse ele. Os jogadores foram dispensados até domingo, quando retomarão os treinamentos. Apesar do empate com o Corinthians e da frustração pela perda do título, Estevão e Teixeira consideraram o resultado uma vitória do Brasiliense. "Um time que não toma nenhum cartão amarelo no jogo final mostra que teve uma atuação consciente", disse o supervisor. Estevão não soube informar o público pagante do jogo de quarta-feira, estimado por ele entre 30 mil e 32 mil torcedores. O presidente do Brasiliense informou que o estádio Serejão, na cidade-satélite de Taguatinga, ganhará catracas eletrônicas, enquanto a ala reservada à imprensa será ampliada.