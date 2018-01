Brasiliense tenta manter o embalo Embalado, o Brasiliense rebece o São Paulo nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio Boca do Jacaré, em Taquatinga (DF). O time conseguiu 3 vitórias nos últimos 4 jogos e chegou aos 15 pontos, em 14º lugar no Campeonato Brasileiro. "Mais um resultado positivo e podermos embalar de vez", afirmou o meia Marcelinho Carioca. "Vamos tentar, contra o São Paulo, fazer um bom jogo", avisou o técnico Joel Santana. Para enfrentar o campeão da Libertadores, o Brasiliense terá duas mudanças, já que o atacante Oséas e o volante Pituca estão suspensos. Assim, Agnaldo e Róbston entram no time titular.