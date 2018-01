Brasiliense tenta manter o embalo Sem perder há 3 partidas, o Brasiliense tenta manter a série invicta contra o Paysandu, nesta quinta-feira, às 20h30, no estádio Boca do Jacaré, em Taguatinga (DF). Mesmo porque, o time ainda busca afirmação no Campeonato Brasileiro, no qual conquistou apenas 17 pontos em 14 rodadas disputadas até agora. Como o objetivo é manter a regularidade, o técnico Joel Santana não vai fazer grandes mudanças no time titular. A única alteração prevista é o retorno do zagueiro Régis, que cumpriu suspensão na última rodada.