Brasiliense tenta se reabilitar Querendo se despedir do turno com uma vitória em casa e sobre a Ponte Preta, o time do Brasiliense se prepara para jogar de maneira ofensiva na partida deste domingo às 16 horas no Boca de Jacaré. "Nos últimos jogos corremos contra o placar", diz Vampeta. "Agora estamos devendo uma vitória em casa para animar a torcida e o grupo para a batalha do segundo turno que vem aí", disse o volante. O time parece animado mas Joel Santana tem problemas a superar. As contusões tiraram do jogo o goleiro Eduardo e o zagueiro Gerson, que serão substituídos por França e Jairo. O zagueiro Régis, suspenso, será substituído por Deda. E o atacante Alex Oliveira está de sobreaviso para entrar em lugar de Marcelinho Carioca se o meia ressentir a contusão no Tendão de Aquiles, antes do jogo. Há oito partidas sem vencer, e ocupando a 17a posição com 22 pontos ganhos, o Brasiliense está ameaçado de rebaixamento. O time vem de uma derrota e sete empates, na pior campanha da equipes desde a sua criação, em 2000.