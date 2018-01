Brasiliense terá a torcida de Mello Se o presidente Fernando Henrique Cardoso se diz corintiano de coração, o Brasiliense contará, no jogo de hoje, com a torcida do presidente interino, Marco Aurélio Mello. Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio está substituindo Fernando Henrique, que está na Espanha. Flamenguista, Marco Aurélio Mello é amigo do dono do Brasiliense, o ex-senador Luís Estevão. Marco Aurélio manifestou ainda sua confiança na seleção, mas disse que gostaria que o time tivesse mais tempo para treinar em conjunto. Perguntado sobre a ausência de Romário, ele lembrou que o atacante sempre se mostrou "imbatível" dentro da área. Ressalvou, no entanto, que o comando da seleção é de Luiz Felipe Scolari. Na opinião de Marco Aurélio, a revelação da seleção brasileira nesta Copa será Ronaldinho Gaúcho. O presidente interino observou que, entre todas as seleções, o Brasil é o que vai ter menos tempo de treinamento, até o primeiro jogo da Copa. "Mas eu confio nos jogadores brasileiros e confio também no técnico Scolari", disse.