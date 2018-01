Brasiliense terá a volta de Marcelinho Jogando fora de casa, o Brasiliense tenta neste sábado a reabilitação no Campeonato Brasileiro. Diante do Fluminense, às 16 horas, em Volta Redonda, a equipe do técnico Joel Santana luta para sair de perto da zona de rebaixamento - está em 18º lugar, com 28 pontos. Embora o treinador ainda não tenha certeza da escalação da equipe, tudo indica que Marcelinho Carioca possa entrar em campo após seis partidas ausente. Outros que devem atuar neste sábado são Oséas e Iranildo, recuperados de contusão. Marcelinho Carioca se diz totalmente recuperado de uma lesão no tendão de Aquiles - não atua desde o dia 7 de agosto. ?Não senti nenhuma dor. Vou para o jogo com muita vontade?, garantiu o jogador. Já Dida e André Turatto voltam de suspensão, nos lugares de Moura e Régis, respectivamente.