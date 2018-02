Brasiliense terá dois desfalques Com 29 pontos no Campeonato Brasileiro, o Brasiliense tem um confronto direto nesta quarta-feira com o Flamengo, às 21h50, no Serejão, em sua luta contra o rebaixamento. A última vitória do Brasiliense no campeonato aconteceu no dia 27 de agosto, quando bateu o Palmeiras por 3 a 2, em Taguatinga. Nos últimos cinco jogos, o time perdeu quatro e empatou um. O volante Vampeta e o zagueiro Jairo, ambos suspensos, são os desfalques do Brasileiro. Na vaga do meio-de-campo, o técnico Joel Santana faz mistério. Mas deve optar pelo meia Iranildo, que volta depois de ficar afastado por quatro partidas em razão de uma contusão na coxa direita. Com a entrada de Iranildo, Alex Oliveira deve ser recuado para a posição de volante. Já para a vaga de Jairo, entrará André Turato. Quem deve perder a vaga de titular é o goleiro Eduardo, que falhou em dois dos três gols na derrota para o Corinthians por 3 a 2. O primeiro reserva França deve entrar em seu lugar. Com campanhas semelhantes ? os times têm o pior ataque do campeonato ?, Joel aposta em uma partida equilibrada. ?Temos de respeitar o Flamengo, porque é um time campeão mundial, com a maior torcida do Brasil. Vamos jogar de igual para igual?, afirmou o treinador.