Brasiliense tira Santo André da briga Já classificado, o Brasiliense eliminou qualquer chance de classificação do Santo André no Campeonato Brasileiro da Série B. Sem ter conseguido recuperar os 12 pontos perdidos na Justiça Desportiva, o time do ABC Paulista precisava vencer todas suas partidas restantes para chegar à vaga. No entanto, foi à Boca do Jacaré, no Distrito Federal, e perdeu para os donos da casa por 3 a 0. O resultado manteve o Brasiliense na terceira colocação, com os mesmos 40 pontos do Bahia, vice-líder. O Santo André ficou na 14ª colocação, com 26 pontos. Se antes do jogo os jogadores do Brasiliense se diziam motivados para quebrar a seqüência de quatro partidas sem vitória, dentro do campo eles puderam comprovar. O time da casa dominava o meio-de-campo, até que abriu o placar. Aos 16 minutos, Jamur acertou um cruzamento preciso e Val Baiano, de cabeça, marcou seu nono gol na competição. Com a vantagem, o Brasiliense diminuiu o ritmo e passou a explorar os contra-ataques e bolas paradas. Naturalmente, o Santo André cresceu no jogo e teve algumas chances para empatar, principalmente em jogadas armadas pela esquerda, com Romerito. No entanto, o único sucesso do ala foi a expulsão do meia Tiano, no final do primeiro tempo. Os times voltaram para o segundo tempo mais animados. Com um a mais em campo, o técnico Sérgio Soares lançou o atacante Makanaki para o jogo. No entanto, a aposta foi errada e os donos da casa cresceram no jogo. Se a substituição do Santo André não deu certo, o mesmo não se pode dizer da realizada pelo técnico Edinho. Aos 20 minutos, Welington Dias entrou em lugar de Iranildo e em sua primeira bola driblou o zagueiro e acertou um belo chute de perna esquerda, ampliando a vantagem. Aos 26, ele recebeu de Sérgio Alves e acertou mais um belo chute de esquerda, decidindo o jogo. O zagueiro Dedimar ainda acertou a trave do goleiro França, mas foi só. Os dois times voltam a campo, pela 22ª rodada, no próximo sábado. O Santo André recebe o São Raimundo no ABC Paulista, às 16 horas. A partir das 20h30, o Brasiliense vai a Santa Catarina, onde enfrenta o Joinville.