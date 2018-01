Brasiliense treina amanhã no Morumbi O Brasiliense fará amanhã, às 16 horas, o primeiro treino no estádio do Morumbi. Na quarta-feira, o time do técnico Péricles Chamusca fará o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, contra o Corinthians. A segunda partida acontecerá na próxima quarta-feira, em Brasília. Hoje pela manhã, os jogadores participaram do último treino tático no estádio Serejão, apelidado por eles de "Boca do Jacaré" em homenagem ao símbolo do time. O único dispensado do treinamento foi o atacante Wellington Dias, mas logo se juntou ao grupo em almoço na churrascaria Sonho Verde, no centro de Taguatinga, antes do embarque para São Paulo. Foram tratados como ídolos por torcedores que estavam na churrascaria. Tiveram de distribuir autógrafos, posar para fotografias e receberam inúmeros votos de boa sorte no primeiro jogo da final da Copa do Brasil.