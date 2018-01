Brasiliense troca Espinosa por Joel Um acúmulo de maus resultados nas últimas quatro partidas agravado pela goleada sofrida por 4 a 2 para o Corinthians, no último sábado, derrubaram o técnico Valdir Espinosa do comando do time do Brasiliense, nesta segunda-feira. A diretoria, porém, foi rápida e contratou Joel Santana, ex-Vasco, que já assumiu a equipe. "O Espinosa fez um bom trabalho, é um bom profissional", afirmou Luiz Estevão de Oliveira Neto, o dono do time, ao comentar a demissão de Valdir Espinosa. "Mas diante dos resultados do time achei que seria melhor que tivéssemos alguém com uma postura diferente em relação ao elenco", afirmou. Joel Santana, que conhece bem os jogadores cariocas do Brasiliense, casos de Iranildo e Marcelinho Carioca, acredita que o time tem tudo para reagir na competição: "Temos um bom elenco, bem disposto, e podemos reagir no Campeonato Brasileiro e reverter a atual posição na tabela", disse ele. O novo treinador terá quatro dias para trabalhar, pois o próximo jogo é no sábado, às 16 horas, contra o Flamengo, no Rio de Janeiro. Com Valdir Espinosa o Brasiliense perdeu seis partidas e venceu duas. Ocupa a 19.ª posição na classificação da Série A do Campeonato Brasileiro, com seis pontos ganhos, sendo que marcou cinco e sofreu 14 gols.