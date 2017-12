Brasiliense: uma mudança e uma dúvida O time do Brasiliense, que vai defender uma invencibilidade de 30 partidas no estádio Boca do Jacaré, em Taguatinga (DF), no confronto com o Avaí, sábado, terá uma mudança: Pituca, que cumprirá suspensão automática, pelo terceiro cartão amarelo, será substituído por Jorginho, no meio-campo. Para este jogo, o técnico Edinho tem uma dúvida - não sabe se escala o atacante Sérgio Alves, que se recupera de uma contusão no joelho direito, ou mantém o meia Leandro Tavares. Se ficarem no banco, os atacantes somarão 11 jogos sem marcar gols. "Os nossos atacantes estão criando, chutando, mas os goleiros defendendo", diz o treinador. "Há méritos dos adversários, os times estão iguais tecnicamente, mas a classificação está na dependência de nós mesmos", disse Edinho. Atual lanterna do Quadrangular Final, com três pontos ganhos, o Brasiliense depende de duas vitórias para virar o jogo e ter acesso à Série A, em 2005.