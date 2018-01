Brasiliense vai a Recife com 3 desfalques Ainda tentando se recuperar da derrota para o Palmeiras (3x2) na noite de terça-feira, o Brasiliense se prepara para enfrentar o lanterna Santa Cruz, sexta-feira em Recife, às 20h30min no Arruda. Com a vitória, o Palmeiras se isolou na liderança do Grupo B, da fase semifinal, com seis pontos. Mas o Brasiliense, que divide a segunda posição com o Sport (PE), terá de reagir para continuar na competição. O técnico Vágner Benazzi não poderá contar com os zagueiros Leonardo e Batata e o meia Iranildo (suspensos). Mas o atacante Jajá, que saiu contundido na partida no Palestra Itália, foi liberado nesta quarta-feira mesmo pelo departamento médico. O time ganhou o reforço de Jairo, Gilson e Roma que saíram de Brasília para integrar ao elenco em Recife. Juntamente com Luiz Fernando, eles farão as substituições na equipe que enfrenta o tricolor. A escalação da equipe será definida na hora do jogo. Mas já se sabe que o time do DF encara esta partida como decisiva para suas pretensões na competição: Terá de correr atrás do saldo de gols que atualmente é zero, e o adversário está numa situação delicada, explicou por telefone Ricardo Freitas, gerente de futebol. O Santa Cruz vem de duas derrotas, contra o Palmeiras e o Sport, e o Brasiliense precisa de saldo de gols. A derrota para o Verdão ainda repercute. E o time culpa o árbitro, Leonardo Gaciba da Silva, pelo resultado: "Em alguns lances, como no segundo gol do Palmeiras, ele falhou", diz Ricardo Freitas. "Deu faltas que não existiam e fomos prejudicados", disse ele.