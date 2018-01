Brasiliense vai apostar no contra-ataque O Brasiliense estréia nesta sexta-feira na segunda fase da Série B do Brasileiro, contra o Sport, no estádio Elmo Serejo Farias, o Serejão, em Taguatinga (DF). O técnico Vagner Benazzi tem dúvidas para escalar o time e chegou até a fazer 2 treinos secretos durante a semana. Mas a tática já está definida: explorar os contra-ataques. A dúvida de Benazzi é com relação ao quarto homem do meio-de-campo. Luiz Fernando, Cleisson e Romerito disputam a vaga, com mais chances para o último. O Brasiliense, time do ex-senador Luiz Estevão, tem apenas três anos de existência. Mas já venceu a segunda divisão do Campeonato Brasiliense, em 2001, e a Série C do Brasileiro, no ano passado. Além disso, foi vice-campeão da Copa do Brasil em 2002, quando perdeu para o Corinthians.