Brasiliense vai em busca do título A festa pela conquista do acesso à primeira divisão durou pouco. Depois de ganhar do Fortaleza por 1 a 0, no sábado, o Brasiliense já pensa em conquistar o título da Série B do Brasileiro. Para isso, precisa de um empate com o Bahia, sábado, na Fonte Nova, pela última rodada do quadrangular final. "Parece que tudo está favorável a nós, mas continuamos dependendo de nós mesmos para vencer e conquistar o título", disse o técnico Edinho, eufório com o inédito acesso à primeira divisão.