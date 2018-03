Brasiliense vence Atlético no Mineirão Com o ataque sem inspiração e a defesa errando sistematicamente, o Atlético-MG foi derrotado pelo Brasiliense por 1 a 0, na noite deste domingo, no Mineirão, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O gol, que deu os primeiros três pontos ao time do Distrito Federal, na competição, foi marcado pelo zagueiro André Luiz, contra, depois de um lance confuso na área de Danrlei. Com a derrota, o time mineiro, que tem quatro pontos, perdeu a oportunidade de encostar nos líderes. Na próxima rodada, o Galo pega o Botafogo, no Rio, e o Brasiliense recebe o Fluminense, em Taguatinga. Apesar de ter mostrado maior volume de jogo na etapa inicial, o Atlético não conseguiu superar a forte marcação do adversário e chegar com perigo ao ataque. O time mineiro encontrou muitas dificuldades para penetrar na área do Brasiliense, principalmente por causa da passividade de seus jogadores em campo que não forçaram as jogadas ofensivas. Com isso, a melhor jogada do Galo aconteceu apenas aos 36min, quando Rodrigo Fabri arriscou de fora da área. A bola já estava entrando, quando o goleiro Donizeti conseguiu evitar o gol. Marcando forte atrás e saindo nos contra-ataques, apesar de jogar fora de casa, foi o time do Distrito Federal que teve as melhores oportunidades para abrir o placar no primeiro tempo. Sem o experiente armador Marcelinho Carioca, que deixou o gramado no início da partida, sentindo uma contusão na coxa direita, o Jacaré perdeu duas chances incríveis de levar para o intervalo a vantagem no placar. A primeira aconteceu aos 24min, quando o ex-flamenguista Iranildo acertou de cabeça o travessão de Danrlei. Depois, aos 31min, Iranildo desceu em velocidade pela direita e chutou cruzado. A bola passou por Danrlei e encontrou Giovani que, sem goleiro, chutou por cima do gol. No segundo tempo, o Atlético voltou mais ativo na partida. Com uma maior movimentação dos atacantes, o time mineiro passou a pressionar a defesa adversária. Porém, o time mineiro, assim como na primeira etapa, voltou a tropeçar nos próprios erros. E aos 12min, em um lance isolado, o experiente Vampeta tentou lançamento longo na área. A bola, sem qualquer perigo, desviou primeiro em Adriano, depois em André Luiz, antes de enganar o goleiro Danrlei e entrar para o gol. Foi o segundo gol contra do Galo neste Brasileiro. O primeiro foi no empate por 3 a 3 com a Ponte Preta. O gol abalou os jogadores do Atlético que não conseguiram mais acertar as jogadas no gramado. Totalmente desestruturado em campo, o Galo virou presa fácil para o Jacaré que passou a tocar a bola, administrando o resultado, e sair nos contra-ataques, sempre nos erros do adversário que conheceu sua primeira derrota na terceira rodada do Brasileiro. "Tentei sair da bola, mas não consegui. Estamos em uma fase de azar e o torcedor tem todo o direito de vaiar. O negócio é continuarmos trabalhando forte, para que os erros não voltem a acontecer", disse André Luiz, ao explicar o lance do gol contra.