Brasiliense vence Bahia e lidera O Brasiliense assumiu a liderança isolada do quadrangular final da Série B do Brasileiro, ao vencer o Bahia por 2 a 1, na tarde deste sábado, no estádio Serejão, em Brasília. O time do Distrito Federal - há 30 jogos sem perder em casa - agora soma três pontos, contra 1 de Avaí e Fortaleza, que ficaram no 0 a 0. Os baianos não têm nada. Edinho e Vadão, os técnicos de Brasiliense e Bahia, respectivamente, fizeram uma autêntica guerra de nervos ao longo da semana. E a partida começou movimentada. Aos 2 minutos, os donos da casa abriram o placar. Iranildo arriscou de fora da área e a bola bateu na trave antes de entrar: 1 a 0. O gol sofrido logo no início desestabilizou o Bahia, que passou a ser pressionado pelo adversário e tinha dificuldades para passar da linha do meio-campo. Aos 29 minutos, Iranildo fez boa jogada e serviu para Fabrício, que pegou mal na bola e desperdiçou uma grande chance de ampliar para o Brasiliense. O segundo tempo começou mais equilibrado e, como na etapa inicial, a primeira oportunidade de gol não demorou para aparecer. Aos 2 minutos, Fabrício perdeu chance para o Brasiliense. E aos 3, o Bahia respondeu com Selmir, mas não marcou. Aos 12 minutos, o Brasiliense fez o segundo, com Fabrício chutando de fora da área. Com a desvantagem, o técnico Vadão mudou três jogadores do Bahia para tentar reagir. Mas, para piorar a situação do time baiano, Rodriguinho foi expulso por uma falta dura em Gérson. Mesmo assim, o Bahia marcou seu gol, aos 24 minutos, com Rena. Apesar de ter algumas chances, o time baiano não conseguiu empatar e o Brasiliense acabou saindo com a vitória.