Brasiliense vence e assume liderança da Série B

Nesta terça-feira à noite, na abertura da segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Brasiliense bateu o Santo André por 3 a 1, no ABC, assumindo a liderança isolada da competição, com quatro pontos em dois jogos. No confronto paulista, o Barueri marcou nos acréscimos e empatou com o Marília por 2 a 2, fora de casa. Veja também: Classificação da Série B Calendário de jogos A vitória do clube do Distrito Federal foi conquistada graças ao atacante Dimba, que marcou dois gols logo no início do jogo. Ele já havia marcado dois contra o Marília e lidera a artilharia, com quatro gols. O zagueiro Thiago Mathias diminuiu ainda no primeiro tempo, mas Marcinho, de peito, ampliou para o visitante na etapa final. O Santo André ainda não pontuou e fica na lanterna. O Barueri também soma quatro pontos. Flavinho, de cabeça, garantiu o empate já nos acréscimos, depois que o Marília conseguiu a virada. O visitante saiu na frente com o meia Guaru, mas o Marília virou com Júlio César e Romeu, ainda no primeiro tempo. No final do jogo aconteceu o empate, que fez justiça em campo. O Marília empatou suas duas partidas por 2 a 2 e tem dois pontos, em décimo lugar. A rodada prevê três jogos na sexta-feira e mais cinco no sábado pelo complemento da rodada. Confira os resultados e jogos da segunda rodada: Terça-feira Marília 2 x 2 Barueri Santo André x Brasiliense Sexta-feira 20h30 Ponte Preta x Bragantino Juventude x Criciúma Vila Nova x Ceará Sábado 16h Gama x Corinthians CRB x São Caetano Fortaleza x Paraná América x Bahia 20h30 Avaí x ABC