Brasiliense vence e lidera a Série B O Brasiliense assumiu a liderança isolada do Campeonato Brasileiro da Série B, ao vencer, nesta sexta-feira à noite, o Ceará, por 1 a 0, no Estádio Castelão, em Fortaleza. O gol da vitória foi marcado por Tiano, aos 41 minutos do segundo tempo. O novo líder, agora, soma 14 pontos. O Ceará continua com 10. O jogo foi muito equilibrado, com o Ceará respeitando em demasia o visitante. Aos 33 minutos do segundo tempo, o Ceará poderia ter aberto o placar quando Reinaldo Aleluia cobrou um pênalti defendido pelo goleiro Franca. O castigo veio aos 41 minutos, quando Tiano aproveitou o descuido da defesa para abrir o placar. Não dava mais tempo para a reação, decepcionando mais de 30 mil torcedores. O Náutico se reabilitou ao vencer o Avaí, por 4 a 2, em Florianópolis, nesta sexta-feira. O time pernambucano tinha perdido em casa na última rodada para o Ceará, por 3 a 1, mas agora se reabilitou e chegou aos 10 pontos, enquanto o time catarinense continua com oito. O Náutico abriu o placar com Carlos Alberto, cobrando falta, aos oito minutos. O Avaí empatou com Paulista, aos 15. Os outros gols saíram no segundo tempo. Kuki aos 3 e Luciano aos 6 ampliaram para os pernambucanos, mas Evando, de pênalti, diminuiu aos 37. O placar foi fechado aos 40 minutos com Gil Baiano. Confira os resultados de sexta-feira: CRB-AL 3 X 3 Portuguesa; Ituano 2 X 1 Fortaleza; Mogi Mirim 1 X 1 Remo; Avaí 2 X 4 Náutico e Ceará 0 X 1 Brasiliense.