Brasiliense vence outra na Série B O Brasiliense-DF venceu em casa a Anapolina-GO por 3 a 0, em jogo isolado neste domingo à tarde no complemento da nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com a vitória, o time do Distrito Federal saltou para a sexta colocação, com 15 pontos. A Anapolina é a nona, com 13. O time de Brasília já tinha vencido na rodada anterior ao Santa Cruz, por 5 a 1. Neste jogo da tarde os gols do clube candango foram anotados pelos meias Evandro, ex-Portuguesa, aos 18 minutos do primeiro tempo, Paulo Isidoro, ex-Vitória-BA e Palmeiras, aos sete do segundo, além do atacante Igor, aos 39 também da etapa final. Após a rodada, o Náutico-PE continua em primeiro com 18 pontos, seguido por Marília, Avaí-SC e Sport-PE, todos com 16 pontos. Classificação - 1) Náutico-PE 18; 2) Marília, Avaí-SC e Sport-PE 16; 5) Botafogo-RJ, Brasiliense-DF e Remo-PA 15; 8) Palmeiras 14; 9) Anapolina-GO e Paulista-SP 13; 11) América-RN, Londrina-PR, Ceará-CE, São Raimundo-AM, Santa Cruz-PE e Vila Nova-GO 12; 17) Mogi Mirim e Portuguesa 11; 19) América-MG e Caxias-RS 10; 21) CRB-AL 9; 22) Joinville-SC 8; 23) Gama-DF 7 e 24) União São João 0.