Brasiliense vence Santa Cruz por 2 a 1 O Brasiliense se recuperou no Campeonato Brasileiro da Série B, ao vencer o Santa Cruz, por 2 a 1, nesta sexta-feira à noite, no Estádio Serejão, em Taguaringa, no Distrito Federal. A vitória deixou o time da casa com seis pontos, em segundo lugar, só atrás do Palmeiras, que soma nove. O time pernambucano, com três pontos, divide a última posição com o rival Sport. Depois de perder dois jogos fora de casa, para o Palmeiras, por 3 a 2, e para o próprio Santa Cruz, por 3 a 0, o time de Brasília começou o jogo buscando a reabilitação. Abriu o placar aos 15 minutos, com Iranildo cobrando pênalti sofrido por ele mesmo. Mas o valente Santa Cruz ganhou novo ânimo aos 29 minutos, quando Bebeto marcou após escanteio. A bola ainda desviou num defensor antes de entrar nas redes de Donizete. No segundo tempo, o técnico Vágner Benazzi deu sorte ao colocar o veterano Gilson Batata no lugar de Roma. Aos 14 minutos, o atacante marcou o segundo gol, ao completar cruzamento de Iranildo. O ex-flamenguista foi o melhor em campo no dia em que completou 27 anos. A partir dos 20 minutos, o time da casa se fechou, optando por garantir os três pontos, ao ampliar o placar. Na próxima rodada, o Brasiliense recebe o Palmeiras, enquanto o Santa Cruz faz o clássico com o Sport.