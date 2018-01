Brasiliense vence Sport por 1 a 0 O Brasiliense largou na frente no Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série B, ao vencer o Sport, por 1 a 0, no Estádio Serejão, nesta sexta-feira à noite. O gol da vitória foi marcado por Paulo Isidoro aos 14 minutos do primeiro tempo. O time de Brasília imprimiu um ritmo forte ao jogo, explorando bem a velocidade de seus laterais Dida e Evandro, além da habilidade do seu meio-de-campo com Carlinhos, Iranildo e Paulo Isidoro. O primeiro gol não demorou a sair. Iranildo pegou a bola no meio-campo e vislumbrou Paulo Isidoro na entrada da grande área. O meia ajeitou a bola com a direita e finalizou com a perna esquerda: 1 a 0. O time da casa permaneceu dando as cartas e poderia até ter ampliado o placar. O Sport só tinha uma opção ofensiva, com a velocidade de Weldon. Ele criou a única chance do primeiro tempo, num chute forte defendido por Donizete. O técnico Hélio dos Anjos, do Sport, desceu para o intervalo reconhecendo o domínio do adversário, enquanto Vágner Benazzi, do Brasiliense, pedia aos seus jogadores mais atenção à marcação e mais toque de bola. No segundo tempo, o time de Recife voltou com Ricardinho no lugar de Weldon. E o novo atacante teve a melhor chance de empatar aos oito minutos, quando apareceu na frente do goleiro Donizete e chutou para fora. Hélio dos Anjos tentou dar novo ânimo ao ataque colocando Valdir Papel no lugar de Adriano Chuva. Mas, aos 30 minutos, o experiente Vágner Mancini, que já tinha o cartão amarelo, foi expulso ao fazer falta por trás sobre Paulo Isidoro. Em lance semelhante, Jairo, do time da casa, foi expulso aos 38 minutos. O Sport perdeu força ofensiva, enquanto o Brasiliense preferiu não se arriscar garantindo os primeiros três pontos nesta fase. Na terça-feira os times voltam a campo. O Brasiliense enfrenta o Palmeiras, em São Paulo, enquanto o Sport faz em casa, na Ilha do Retiro, o clássico com o Santa Cruz.