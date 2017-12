Brasiliense volta ao topo da Série B Jogando sob chuva, o Brasiliense venceu o Avaí por 2 a 0 na tarde deste sábado no estádio Serejão, em Taquatinga, no Distrito Federal, pela quinta rodada do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B e assumiu a liderança, com seis pontos, enquanto o time catarinense ficou com cinco pontos e no terceiro lugar. Desde o início, a iniciativa foi do Brasiliense, que começou pressionando, enquanto o Avaí só se fechava na defesa. Aos 24 minutos, Iranildo lança a bola por cima dos zagueiros do time catarinense e, de dentro da área, Leandro Tavares completa para o gol, fazendo o primeiro dos donos da casa. Aos 29, Iranildo quase marcou o segundo gol do Brasiliense, em cobrança de falta, mas Adinam desviou a escanteio. A desvantagem no placar forçou o Avaí a sair mais para o jogo, mas de forma muito tímida. Aos 33, o Brasiliense ampliou com Rogério Souza, que contou com a ajuda da defesa do Avaí. O lateral chutou de dentro da área, a bola bateu em um zagueiro que estav a em cima da linha de gol, nas costas de Adinam e entrou. Na etapa final, a chuva deu uma trégua e o Brasiliense continuou superior. Aos 11 minutos, Leandro Tavares, da entrada da área, tentou encobrir Adinam, mas mandou a bola por cima do gol. Depois, o ritmo do jogo diminuiu visivelmente e o Brasiliense só vo ltou a assustar nos últimos 10 minutos. Aos 35, com um chute rasteiro de Iranildo, de fora da área, que passou raspando a trave de Adinam. O mesmo Iranildo perdeu outra chance aos 39 minutos, mas mandou novamente a bola para fora. Os dois times voltam a campo no dia 4 de dezembro. O Brasiliense receberá o Fortaleza no Serejão e o Avaí terá pela frente o Bahia, em Salvador. Veja a classificação