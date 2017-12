Brasiliense x Marília: empate justo Brasiliense e Marília empataram sem gols nesta sexta-feira à noite no Estádio Serejão, em Taguatinga, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O resultado inalterou as situações dos dois times na competição. O time paulista é quarto colocado com 24 pontos, enquanto o Brasiliense tem 22 pontos, ainda na sétima posição. O placar foi justo e espelhou bem as características dos dois técnicos: Vágner Benazzi, do time da casa, e Paulo Comelli, do Marília. Em nenhum momento eles se arriscaram ao ataque. Os lances reais de gols foram raros. No primeiro tempo, o Marília teve duas boas chances. Uma com Juca, de cabeça, que o goleiro Donizete espalmou. Outra num chute de longe de Andrei, que assustou. No segundo tempo, o time da casa teve uma grande chance com Tiano aos 32 minutos, mas o goleiro Mauro fez uma grande defesa e garantiu o empate. Os times vão atuar fora de casa na 16ª rodada. O Marília enfrentará o líder Botafogo, dia 10, em Caio Martins. O Brasiliense estará em Florianópolis diante do Avaí, dia 9, sábado.