Bremen pode ter Gustavo Nery em junho O lateral-esquerdo Gustavo Nery deve se transferir para o Werder Bremen, provavelmente em junho, quando termina seu contrato com o São Paulo. "As negociações estão adiantadas. É um jogador com qualidades extraordinárias, que pode atuar como lateral-esquerdo ou central", elogiou o diretor de futebol do clube alemão, Klaus Allofs. Na quarta-feira passada, Gustavo Nery tornou pública sua insatisfação com a diretoria do São Paulo, que não quis atendê-lo para iniciar a discussão de renovação de contrato. Na ocasião, disse que se sentia livre para negociar com outros clubes. O zagueiro Jean está em situação semelhante. Seu contrato termina em 2 de março e o jogador deve se transferir para o Saturn, da Rússia. O técnico Cuca já avisou que não pretende utilizá-lo, nem para compor o banco de reservas em Rio Preto, na partida contra o América, no domingo, quando já não poderá contar com Fabão, expulso. A opção será o jovem Edcarlos. Nas duas negociações, o São Paulo não ganhará um tostão. A possível saída de Jean e Gustavo Nery agrava ainda mais o problema do elenco, considerado pequeno por Cuca, que quer mais dois reforços - um deles pode ser o meia Adriano, do Atlético Paranaense, que continuando negociando com o São Paulo.