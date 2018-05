Bremen se frustra em empate sem gols com Colônia

O Bremen, que está invicto há 23 partidas em todas as competições, careceu da criatividade do meio-campista Mesut Ozil, que estava gripado. O time só criou algumas oportunidades e os próprios anfitriões desperdiçaram chances claras de gol.

O Leverkusen está no topo com 31 pontos, após um empate também sem gols com o Hanover 96 no sábado, e o Bremen vem em segundo com 28 pontos.

O quinto colocado Schalke 04, com 25 pontos, enfrenta o lanterna Hertha Berlin neste domingo a partir das 14h30 (horário de Brasília).

O Colônia deu um susto no Bremen logo aos 14 minutos, quando Lukas Podolski disparou pela ala esquerda e cruzou lindamente para Milovoje Novakovic, que chutou longe.

O Bremen reagiu com dois tiros de Marko Marin, mas o goleiro Thomas Kessler, substituindo o contundido Faryd Mondragon, salvou o gol nas duas ocasiões.

O Bremen teve problemas todo o tempo para colocar o atacante Hugo Almeida em boa posição, e Marin não conseguiu preencher o vácuo deixado por Ozil.

Kessler interceptou uma cobrança de falta de Almeida, que chegou a balançar a rede pelo lado de fora a um minuto do intervalo.

O Colônia continuou a representar um perigo na frente e Novakovic deveria ter se saído melhor aos nove minutos da segunda etapa, quando recebeu uma bola de Maniche e só tinha o goleiro Sebastian Mielitz para derrotar.

O goleiro de 20 anos, que fazia sua estreia na liga alemã, manteve a frieza e bloqueou o chute.