Bremen vence Hamburgo e se garante na Liga dos Campeões

O Werder Bremen venceu o Hamburgo por 1 a 0, fora de casa, em partida válida pela 32.ª rodada do Campeonato Alemão, e está classificado para a próxima edição da Liga dos Campeões. O gol da partida foi marcado pelo português Hugo Almeida. Veja também: Classificação / Calendário / Resultados O Werder Bremen chegou aos 60 pontos e reassumiu a vice-liderança do Campeonato Alemão. Mas o resultado não foi ruim para o Schalke 04, terceiro colocado, que com o tropeço do Hamburgo, também está garantido na Liga dos Campeões. As duas últimas rodadas do torneio se resumirão a disputa do vice-campeonato, das duas vagas na Copa da Uefa e do rebaixamento. O Bayern de Munique, que conquistou o título nacional na semana passada, venceu o Arminia Bielefeld por 2 a 0, chegou aos 70 pontos e recebeu o troféu pela conquista. O Arminia Bielefeld luta contra o rebaixamento e ocupa a 15.ª colocação, com 32 pontos. O Bayern Leverkusen desperdiçou a chance de entrar no grupo de equipes classificadas para a Copa da Uefa ao perder em casa para o Hertha Berlim, por 2 a 1. Pantelic e Chahed marcou para o Hertha e Sinkiewicz descontou para o Leverkusen. O time permanece com 48 pontos, na sexta colocação Em Frankfurt, o Eintracht perdeu para o Wolfsburg por 3 a 2. O resultado foi bom para o time do brasileiro Grafite, autor de um dos gols, que entrou na briga por uma vaga na Copa da Uefa. Os outros gols foram feitos por Schafer e Dzeko. Amanatidis e Weissenberger diminuíram. O Wolfsburg tem 48 pontos, na sétima colocação. Em confronto entre duas equipes que lutam contra o rebaixamento, o Nuremberg venceu o Duisburgo por 2 a 0, com gols de Charisteas. Pinola. Com a vitória, o Nuremberg ultrapassou o Duibsurgo e é o antepenúltimo colocado no Campeonato Alemão, com 31 pontos.