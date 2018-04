Bremer espera seguir como titular no Atlético mesmo com volta de Leonardo Silva

O período de ausência de Leonardo Silva no Atlético Mineiro foi bem aproveitado pelo zagueiro Bremer. O jogador, de 21 anos, disputou quatro partidas seguidas como titular, formando a dupla de zaga com Gabriel, e agora vive a expectativa sobre a definição se permanecerá no time para o duelo do próximo domingo com o Corinthians, no Independência, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

"Eu estava treinando muito. Nos treinamentos, estava sempre mostrando para o Thiago e, aos poucos, estou cavando meu espaço. Quero mais ainda, é sempre bom jogar, pegar uma sequência para ter confiança", disse o defensor, esperançoso em se firmar de vez entre os titulares do time.

Leonardo Silva não atua pelo Atlético desde a finalíssima do Campeonato Mineiro, em 8 de abril, por causa de uma lesão muscular. Mas o zagueiro está recuperado do problema e treinou nos últimos dois dias, o que deve deixá-lo à disposição de Larghi para enfrentar o Corinthians. Resta, portanto, a expectativa para a definição da escalação pelo comandante.

Após acumular quatro tropeços consecutivos na temporada, o Atlético se recuperou no último fim de semana ao derrotar o Vitória por 2 a 1, pelo Brasileirão, em casa. Bremer espera que o time deixe os resultados negativos para trás e agora embale uma boa sequência de triunfos. "Tivemos uma sequência não tão boa antes do Vitória, mas o time está na crescente e isso é importante, sempre crescer na competição para buscar coisas novas", comentou o jovem zagueiro.