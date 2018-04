Brendan Rodgers afirma ser o melhor técnico para o Liverpool

O técnico Brendan Rodgers tentou se defender das críticas que vem recebendo diante do desempenho ruim do Liverpool e garantiu que não existe ninguém melhor para conduzir o time, que surpreendeu na temporada passada ao ser vice-campeão inglês, mas que está longe de repetir o mesmo desempenho na atual campanha.

"Eu acho que a mensagem para mim é clara. Eu não acho que exista alguém melhor para fazer o trabalho aqui", disse Rodgers, se amparando na temporada passada para defender o seu trabalho. "Sete meses atrás, quase ganhamos o título de forma inesperada, quando tive tempo para trabalhar com os jogadores, e os levamos para além de onde o clube esteve por muito tempo", lembrou.

Nesta temporada, porém, o Liverpool foi eliminado na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, além de ocupar apenas a nona colocação no Campeonato Inglês após a realização de 15 rodadas. Rodgers defende que o momento é de reconstrução do time em razão de mudanças no elenco e garantiu estar apto a recuperar o Liverpool, que encara o Manchester United neste domingo no Old Trafford.

"Esse tem sido um começo difícil com novos jogadores, menos tempo treinando com jovens jogadores: estamos praticamente começando novamente. Eu não acho que há alguém melhor preparado para lidar com o que temos vivido aqui nos últimos dois anos e meio", comentou.