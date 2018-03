Brenner comemora chances no Inter: 'É a realização de um sonho'

Após ganhar uma chance no Gre-Nal que acabou eliminando o Internacional no Gauchão, o jovem atacante Brenner deve receber novas oportunidades nas próximas semanas, em que o time ficará concentrado nos treinamentos porque só voltará a jogar no dia 11 de abril, pela Copa do Brasil.

A nova chance deve ser no jogo-treino com o Caxias, no próximo sábado, no Beira-Rio. "Eu estou feliz, é a realização de um sonho. Eu estou trabalhando e, se o professor achar que deve me colocar, eu vou estar à disposição", disse o jogador de apenas 19 anos, nesta terça-feira.

Brenner foi promovido ao time principal pelo técnico Odair Hellmann neste Campeonato Gaúcho. A oportunidade se deveu às boas atuações na Copa São Paulo de Juniores, em janeiro, e na Copa Ipiranga, em dezembro do ano passado. O jovem atleta já tem boa trajetória no clube, pois chegou aos dez anos de idade, e vem subindo no Inter ano a ano desde a base.

"Hoje tudo o que eu tenho eu devo ao Inter. O clube me deu salário, me ajudou a reformar a minha casa. Estou feliz por jogar ao lado de D'Alessandro, Victor Cuesta. Esses caras são muito bons", disse Brenner, que vê o atacante Roger como sua maior referência no momento no clube.

"Eu acompanho bastante o Roger. Ele é muito bom, gosto também do Paolo Guerreiro, do Harry Kane", afirmou o jogador, que já chama a atenção pela personalidade dentro de campo. "A minha personalidade é algo positivo que eu tenho e tento usá-la da melhor maneira."

Brenner pode ganhar chance no jogo-treino porque Leandro Damião ainda se recupera de um problema nas costas. O atacante ainda não tem previsão certa para retornar. E, assim, o jogador de 19 anos pode ganhar espaço na equipe de Odair Hellmann.