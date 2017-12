Brenner, de apenas 17 anos, termina temporada em alta no São Paulo

O garoto Brenner teve um ano para guardar na memória. A temporada começou com o menino sendo sensação no time sub-17 do São Paulo, iniciando o ano com uma média de gols superior à de Gabriel Jesus no Campeonato Paulista da categoria. Não demorou para chamar a atenção do técnico Rogério Ceni, que o chamou para treinar com os profissionais.

A partir daí, sua vida mudou radicalmente, ele passou a ser visto como uma grande promessa do clube e no domingo, diante do Bahia, fez seu primeiro gol como profissional. "Estou muito feliz pelo gol, mas infelizmente não conseguimos a vitória e fico triste pelo resultado. Queria ter dado a vitória para a torcida e para o Lugano", disse o rapaz, após o empate por 1 a 1.

Brenner é tido como um jogador de muito futuro no clube e está sendo preparado para brilhar em 2018. Sua maior qualidade é a capacidade de finalizar com perfeição, tanto de pé direito quanto esquerdo. Foi por isso que no gol do São Paulo, Petros decidiu rolar a bola para ele mandar para o gol.

"Eu falei que iria ajudar o Brenner a fazer um gol", brincou Petros. Na jogada, uma falta de dois toques dentro da área, Petros tocou para seu companheiro, que mandou no canto, quase no ângulo, sem chance para os defensores do Bahia que se aglomeravam na frente da bola. Agora, o menino de Cotia só quer saber de repetir essa sensação de marcar um gol no Morumbi na próxima temporada.