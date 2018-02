Breno assina contrato com o Bayern até junho de 2012

O Bayern de Munique anunciou nesta sexta-feira a contratação do jovem zagueiro brasileiro Breno, revelação do Brasileirão, o ex-jogador do São Paulo se incorporará à equipe alemã no dia 7 de janeiro. Veja também: Jornal alemão afirma que Bayern quer contratar Rijkaard Breno fechou com o clube bávaro por quatro anos e meio, com vencimento no dia 30 de junho de 2012. O presidente do conselho diretivo do Bayern, Karlheinz Rummenigge, definiu a contratação de Breno como um "investimento para o futuro", mas não quis revelar quanto o clube alemão pagou pelo brasileiro. Especula-se que o valor foi de 12 milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões).