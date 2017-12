Breno: 'Coloquei na cabeça que 2016 será meu ano no São Paulo'

O zagueiro Breno começou a temporada 2016 no São Paulo com muito otimismo. Titular no jogo da estreia no ano e em boa forma física, o jogador afirmou nesta segunda-feira durante entrevista coletiva no CT da Barra Funda que a temporada tem tudo para ser muito bom e totalmente diferente de 2015, marcado por lesões e com apenas seis partidas disputadas.

Breno se cuidou nas férias, ao começar o descanso mais tar de e reapresentar ao clube mais cedo que os demais companheiros. "Fiquei dezembro no CT e perdi seis quilos. A autoestima vai lá em cima quando você vê que evoluiu. Fiz uma cirurgia no fim do ano por um incômodo no joelho e coloquei na cabeça que 2016 seria meu ano", disse. "Quero ficar mais no campo e só dar 'oi' para os fisioterapeutas", brincou.

O ano passado marcou o retorno dele às atividades diárias do futebol. Os três anos de prisão na Alemanha por atear fogo à própria casa atrapalharam o rendimento físico de Breno. A musculatura sentiu a falta de ritmo e uma tendinite no joelho o forçou a ser submetido a uma cirurgia no fim do ano. "Forcei muito e acabei me lesionando bastante. Agora passei dezembro todo tratando e treinando, só descansei oito dias e agora quero uma sequência de jogos sem lesão", afirmou.

O técnico Edgardo Bauza definiu Breno como titular na zaga neste começo de temporada. O defensor tem dividido o setor junto com Rodrigo Caio e torce pela oportunidade de ter como companheiro nos próximos jogos o recém-contratado Diego Lugano. O zagueiro uruguaio faz um trabalho de reforço muscular na academia para já em fevereiro ter condições de estar em campo pelo São Paulo.

"Ele tem bastante experiência, é um zagueiro rodado e pode ajudar nisso. A função do Lugano é de passar a experiência para todos, assim como eu procuro fazer", comentou Breno. O defensor deve começar a temporada como titular já na estreia oficial do clube, sábado, contra o Red Bull. O jogo pelo Campeonato Paulista será no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.