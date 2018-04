Breno deixa a prisão em 20 de dezembro e deve voltar ao São Paulo

Breno terá a chance de passar o Natal com sua família e recomeçar sua carreira no ano que vem. Preso em Munique desde 2011 por ter ateado fogo em sua própria casa, o zagueiro vai ser solto no dia 20 de dezembro após cumprir dois terços de sua sentença. Nesta sexta-feira, o Tribunal de Justiça da Baviera informou que a pena de três anos e nove meses foi suspensa.

"Este é o meu maior presente. Estou muito feliz", comemorou Breno jornal Bild após a confirmação da ordem da Justiça. Advogado do defensor, Sewarion Kirkitadse disse que o caso foi muito tedioso. "Agora ele está feliz por estar de volta à sua família e ser capaz de continuar a sua carreira".

Com isso, além de passar as festas de fim de ano no Brasil, ele poderá finalmente voltar a exercer sua profissão e inclusive ser integrado ao elenco do São Paulo no início da próxima temporada. Ainda na prisão, Breno assinou um vínculo com o clube tricolor como forma de ajudá-lo na sua recuperação.

Revelado pelo São Paulo em 2007, Breno foi vendido para o Bayern de Munique por US$ 19 milhões (R$ 49 milhões), mas uma série de lesões no joelho o impediu de ter uma boa sequência de jogos. Em 2011, acabou preso após atear fogo na própria casa e foi autorizado a cumprir a pena no regime semi-aberto no fim do ano passado por bom comportamento. Atualmente ele trabalha na área administrativa no Bayern.