Breno é contratado pelo Bayern de Munique, diz jornal alemão

O Bayern de Munique acertou com o zagueiro Breno, do São Paulo, por 14 milhões de euros (cerca de R$ 35 milhões), afirma em sua edição desta sexta-feira o jornal alemão Bild. Veja também: Bayern desmente compra do zagueiro Breno, do São Paulo Segundo o diário, o jovem zagueiro, grande revelação são-paulina de apenas 18 anos, vai se apresentar ao clube bávaro na janela de transferências do inverno europeu, no final deste ano. Se a negociação for concretizada, o preço pago pela equipe alemã por Breno será superior ao dos atacantes Miroslav Klose e Luca Toni, atuais estrelas do time. O Bild informa ainda que o Bayern interessou-se pelo jovem zagueiro após uma indicação do ex-jogador Élber, que fez história no clube alemão. Após a recomendação do ex-atacante, o Bayern teria mandando dois olheiros ao Brasil. Segundo o jornal, o clube alemão chegou à conclusão de que precisa encontrar um companheiro ideal para Lúcio na zaga, pois não estaria satisfeito com os outros defensores do elenco: o argentino Martín Demichelis, o francês Valerian Ismael, e o belga Daniel Van Buyten. Apesar do descontentamento com o sistema defensivo, a zaga do Bayern de Munique, atualmente formada por Lúcio e Demichelis, levou apenas 7 gols em 13 partidas. O Bayern não quis comentar as informações divulgadas pelo diário.