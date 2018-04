Breno é oficialmente reintegrado ao elenco do São Paulo

O zagueiro Breno, de 25 anos, está oficialmente reintegrado ao elenco do São Paulo. O jogador, que deixou o time há sete anos, apresentou-se ao clube nesta sexta-feira e fará a pré-temporada a partir de 5 de janeiro. Além do prata da casa, o Tricolor já tem mais três reforços para o próximo ano: os laterais Carlinhos e Bruno, que vieram do Fluminense, e o volante Thiago Mendes, ex-Goiás.

Breno foi preso na Alemanha por ter incendiado a própria casa em 2011. Pelo crime, acabou condenado a três anos e nove meses de reclusão. Ele havia sido negociado com o Bayern de Munique em dezembro de 2007, após disputar apenas uma temporada no time profissional do São Paulo. Naquele ano, foi vice-campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior e campeão brasileiro como titular de Muricy Ramalho.

"O São Paulo sempre me apoiou. Mesmo nos momentos mais difíceis, as pessoas do clube estavam me apoiando. E isso continua até hoje. Esse carinho que o São Paulo teve por mim, é o mesmo que eu tenho por ele. Acredito que isso fortaleceu ainda mais a minha relação com o clube e, sem dúvida, me ajudou bastante", disse o jogador em entrevista ao site oficial do clube.

O São Paulo havia acertado a contratação de Breno em dezembro de 2012 e aguardava a liberação da Justiça alemã para que o zagueiro pudesse voltar ao Brasil. O zagueiro desembarcou no País na quinta-feira. Um dia depois, compareceu ao CT da Barra Funda, onde foi recepcionado pelo vice de futebol Ataíde Gil Guerreiro, pelo gerente executivo Gustavo Vieira de Oliveira e pelo médico José Sanchez. Depois, foi liberado para organizar seu retorno ao Brasil.

"Quero começar aos pouquinhos, porque fiquei muito tempo sem jogar. Mas, quando entrar em campo, quero ajudar o time. O São Paulo tem um elenco sensacional, muito forte e tenho certeza de que brigaremos por títulos na próxima temporada. Estou motivado para fazer parte disso e quero somar positivamente. Espero retribuir todo o carinho que recebi dos torcedores durante este tempo fora", afirmou Breno.